国内外から多くの人が訪れる日本の象徴であり、世界文化遺産でもある「富士山」（Mt.FUJI）。2026年の通行予約がいよいよ開始され、持続可能で安全なマウンテンリゾートへと進化を遂げます。山梨県側の「吉田ルート」は、2024年から続く厳格な入山管理が今年も実施され、日毎に4000人の上限が設けられている通行予約の受付はすでに開始されています。さらに2026年シーズンは、静岡県側の3ルート（富士宮・御殿場・須走）でも、4,00