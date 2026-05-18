（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は17日夜、自身のフェイスブックを更新し、「中華民国台湾は主権を有する独立した民主主義国家だ」との立場を改めて示した上で、現状を守っていく姿勢を強調した。また、米国による台湾への武器売却は米国内法「台湾関係法」に基づく約束であることに触れ、「地域の平和と安定の破壊に対抗する最も重要な抑止力」だと訴えた。中国を訪問し、習近平氏との会談を終えたトランプ米大統領は15