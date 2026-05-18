渋谷駅直結という抜群の立地で、上空229mから東京を一望できる展望施設「SHIBUYA SKY」。日中は青空の下に広がるアーバンビュー・夜は高層ビル群の夜景と、時間によって移ろう東京の多彩な表情を楽しめる人気スポットです。そんなSHIBUYA SKYで、初夏を彩る期間限定の特別イベント「Flowing Flowers｜想像が花ひらく、天空回廊」が2026年5月14日〜6月30日の期間で開催されます。会場では綿雲、うろこ雲、積乱雲、雨雲、入道雲とい