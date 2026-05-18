コペンハーゲンに所属するDF鈴木淳之介が、ファン選出の2025−26シーズンの年間最優秀選手に輝いた。FIFAワールドカップ2026の日本代表にも選出された鈴木は、昨夏に自身初となる海外挑戦として、プロデビューを飾った湘南ベルマーレからコペンハーゲンに加入。ケガにより出遅れたものの、国内カップ戦・リュンビー戦でデビューを飾った後は主力として定着。最終的に、チャンピオンズリーグを含む公式戦35試合（うち33試合でス