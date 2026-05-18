【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐野勇斗（M!LK）が、5月16日21時（ニューヨーク現地時間）にニューヨーク タイムズスクエアにて行われた、グッチのショーに特別参加した。 ■会場には、マライア・キャリー、ショーン・メンデスら各国のセレブリティが続々登場 グッチは、デムナによる2027クルーズコレクション「GucciCore」を発表。 佐野勇斗は「Gucci Primave