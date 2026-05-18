イチケン [東証Ｓ] が5月18日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比32.3％増の89.5億円に拡大したが、27年3月期は前期比6.2％減の84億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は125円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は8.7％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.5％増の23.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期