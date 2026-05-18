18日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝158円98銭前後と、前週末午後5時時点に比べ54銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円75銭前後と38銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース