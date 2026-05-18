１８日は高気圧の影響で朝から各地で気温が上がり、大分県日田市では午後０時５５分に３５・３度を記録した。全国で今年初めて３５度以上の猛暑日となった。気象庁によると、午後１時現在、兵庫県豊岡市で３４・９度、鳥取市で３４・１度を観測するなど、全国的に季節外れの暑さとなっている。