お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱が18日、東京・YOSHIMOTOROPPONGITHEATERで自身が率いる「軍団山本」の結成以来初となるコントライブ開催発表会見に出席した。タイトルは「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」で、8月9日に同所で行われる。軍団構成は、山本に加え、遠藤章造（ココリコ）、田村淳、ワッキー（ペナルティ）、庄司智春（品川庄司）からなる。妻でタレントの西野未姫との間に第2子が8日に