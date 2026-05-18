ダンサーを目指していた学生時代や大きな挫折、そして俳優として歩み始めた転機とは――。18日に放送された日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に、町田啓太がゲスト出演。GENERATIONS候補生時代の挫折、俳優として花開くまでの歩みを振り返った。町田啓太高校時代はダンス部のキャプテンを務め、東京から来ていたダンス講師との出会いをきっかけにLDHの養成所へ。約2,000人が参加したオーディションを勝