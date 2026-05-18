5月19日に発売予定の『Forza Horizon 6』において、Microsoftが開発した新技術「Advanced Shader Delivery」の導入が見られている。AMD Radeonの一部環境を使うユーザーはXbox Insiderに参加することで利用可能だ。シェーダーコンパイル時間を95%削減する新機能、Radeon向けに『Forza Horizon 6』で展開中昨今の大作ゲームでは環境に応じたプログラマブルシェーダーを事前にコンパイルすることで、カクツキを抑制したスムーズなゲ