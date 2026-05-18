Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。リュックを使っていると、改札前やレジでわざわざ下ろして財布を探す、無駄な時間が発生することがありますよね。そんな日常のストレスを即アクセスで解決してくれる拡張ポーチ「D2D Pouch V2」がmachi-yaに登場しています。今回はそのサンプルをお借りできたので、さっそく試してみま