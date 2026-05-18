すかいらーくレストランツが運営するハワイアンダイニング&カフェ「ラ・オハナ」は5月21日より、平日限定のお得なセット「Weekday Special」(1,639円〜)を一部店舗で提供する。「Weekday Special」(1,639円〜)全17種類のメイン料理とドリンクを組み合わせて楽しめるお得なセットを、平日限定で17:00まで提供する。メインメニューには、「ロコモコ」(1,639円)、「ハワイアングリルチキン」(1,749円)、「ガーリックシュリンプ&am