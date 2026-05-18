Image: Amazon 「安心感」も安くなったもんだ！防犯意識が高まっている今日このごろ。そろそろ我が家も防犯カメラ設置しようかしら？ と導入を検討している人も多いと思います。でも、本格的な防犯カメラとなると、配線の工事とかも必要でその工事コストも合わせるとなかなかハードルが高くて…。となりますよね。でも、その電源工事が必要というハードル。今はもう、ぐぅ〜〜んと下がってい