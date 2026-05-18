ドジャースは１８日（日本時間１９日）からナ・リーグ西地区の首位攻防戦となる敵地パドレス３連戦を迎える。０・５ゲームでドジャースを追う?因縁?の相手をド軍メディアがこき下ろした。米メディア「ドジャースウェイ」は１７日（同１８日）、「ドジャースファンはタティスのパワーが衰えたことに笑いが止まらない」との記事を配信。パドレスの象徴であるフェルナンド・タティス外野手（２７）の不振ぶりを笑った。今季のタ