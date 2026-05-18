フランス１部パリ・サンジェルマンが、異例の形で最終節の優勝セレモニーを行った。前節に１試合を残して優勝を決めていたＰＳＧは、１７日の最終節で敵地の乗り込んでパリＦＣと対戦し、１―２で敗れた。通常であれば、試合後にピッチ中央に設置されたセットでイレブンがカップを掲げ、喜びを爆発させる。しかし、フランスメディア「フットメルカート」などによると、首都クラブ同士のバチバチのライバル関係から、このやり方