ユニクロは5月22日〜28日まで、「ユニクロ感謝祭」を全国の店舗およびオンラインストアで開催する。ユニクロ感謝祭○ネッククールリングをプレゼント5月22日〜5月24日の3日間、税込1万円以上の購入者限定で、感謝祭初のネッククールリング&保冷ポーチセットをプレゼントする。繰り返し使える ネッククールリングは、首元の温度を吸熱・放熱することでひんやり感じることができ、快適な夏をサポートしする。使いやすい爽やかな3