2026年5月16日放送の「シューイチ」（日本テレビ系）は前日に青森市の商業施設にクマが3時間居座ったニュースを報じた。クマ出没はもう日常茶飯事になってしまった。多くの人がいる施設内へ警察官や猟友会の人が駆け付け15日昼過ぎに青森市中心部にある複合施設にクマが入り込んだ。建物内には多くの人がいて、そこへ防具を着た警察官や猟友会のメンバーがかけつけたので、一時は騒然とした状態になった。夕方になってようやく、猟