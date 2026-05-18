小豆島オリーブマラソン全国大会香川・小豆島町17日 17日、香川県小豆島町でマラソンの全国大会が開かれ、約2800人が初夏の小豆島を駆け抜けました。 2026年で49回目を迎えた「小豆島オリーブマラソン 全国大会」には、北海道から沖縄県までの全国各地から集まった約2800人が参加しました。 コースは例年通りハーフと10kmの2つです。 参加者は、島の人たちからの温かな声援を受け