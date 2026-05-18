サーティワンが展開する、本格スイーツの味わいで人気の「３１PÂTISSERIE（サーティワン パティスリー）」に「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」が登場！人気の本格チーズケーキが、大人気フレーバー「ストロベリーチーズケーキ」とケーキ専用に開発されたフレーバー「ベイクドチーズケーキ」でさらにおいしくリニューアルされます☆ サーティワン「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケ