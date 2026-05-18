お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱が１８日、ＹＯＳＨＩＭＯＴＯＲＯＰＰＯＮＧＩＴＨＥＡＴＥＲで８月９日に開催する「逃亡者たち〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」の開催発表会見を行った。プライベートで仲の良い「ココリコ」の遠藤章造、元「ロンドンブーツ１号２号」の田村淳、「ペナルティ」のワッキー、「品川庄司」の庄司智春の４人の後輩を携え、初めてコントライブを開催。それぞれコンビではネタ作りを