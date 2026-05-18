歌手の清水美依紗が１８日、都内で主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（６月１４日＝東京・パルテノン多摩大ホール、７月１９日〜８月９日＝東京・有楽町よみうりホール）の公開稽古を、！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚの橋本良亮らと行った。同公演は、新型コロナの影響で２０年４月に緊急事態宣言が発令され、地方公演を含む全公演が中止になり、２２年に日