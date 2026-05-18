サンリオピューロランドにて、七夕シーズンのスペシャルイベント「ピューロウィッシュマツリ」を開催！2026年は、2025年の七夕イベントからコンセプトを新たに、水色が幻想的なウィッシュコアな世界観の七夕イベントが楽しめます☆ サンリオピューロランド 七夕イベント「ピューロウィッシュマツリ」 開催期間：2026年6月5日（金）〜7月7日（火）ストーリー：かわいくて、きらきらしてて、心がふわっとときめく。