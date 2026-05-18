Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太、Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚの橋本良亮が１８日、都内で主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・ザ・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（６月１４日＝東京・パルテノン多摩大ホール、７月１９日〜８月９日＝東京・有楽町よみうりホール）の公開稽古を行った。同作は世界８０か国以上で国際ツアーが行われ、これまでに数十万回上演された、世界で最も愛されるファミリーミュージカルのひとつ