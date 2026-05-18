お笑いコンビ「にゃんこスター」アンゴラ村長の近影にフォロワーが沸いた。アンゴラ村長は１７日付のインスタグラムで「今日で３２才になりました！私お誕生日おめでとうございます！」とバースデー報告。「一昨年と去年の誕生日は写真集を出して大変ありがたいことに３万部ほど売れましたが…今年はもう写真集は出さないので自分で本を作ってみました！自力の６２ページ！」と明かし、撮影ショットを披露。「３２も好きな