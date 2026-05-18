記事ポイント一般社団法人セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン（SEA/J）が、専門学校生限定のCTF大会「SEA/J CTF for Students2026」を2026年8月5日に開催します競技時間7時間・最大4名のチーム制で、初心者向けから中級向けまでの問題が出題されます昨年度の第3回大会には137名・46チームが参加し、実践的なセキュリティ学習の場として定着しています 情報セキュリティの知識と技術を競うCTF（Capture T