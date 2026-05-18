山本圭壱（58／極楽とんぼ）、遠藤章造（54／ココリコ）、田村淳（52）、ワッキー（53／ペナルティ）、庄司智春（50／品川庄司）からなるユニット・軍団山本が18日、都内でコントライブ『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』の開催会見を開いた。【集合ショット】豪華な面々！ジャケット姿の軍団山本山本の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が第2子男児を8日に出産した。報道陣から祝福されると山本は「