7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太、4人組グループ・A.B.C-Zの橋本良亮が18日、都内で行われたミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の公開稽古に参加。稽古後の囲み取材では、長年の付き合いがある2人の共演について思いを明かした。【写真】滲み出る仲の良さ…薮宏太を優しい目で見つめる橋本良亮稽古場では合間にも笑顔で会話を交わし、公開稽古の最後のシーンでは肩を組んで