お笑いタレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める17日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に出演。オール巨人の弟子時代にしてしまった失敗を告白した。番組で憧れの車についてトーク。オール巨人の弟子だった有吉は「巨人師匠の弟子やってる時は、巨人師匠はBM（W）で。でもまだいまだにBM乗ってらっしゃるって言ってたね。乗り換えてね。当時もBMだったね」と懐かしんだ。また「『ガ