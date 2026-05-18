きょう午後1時前、香川県高松市で業務中の消防車が下草火災を発見し、駆け付けたところ現場で人が倒れていました。 【地図】高松市国分寺町新名付近 通りかかった消防車が「火事」を発見 消防によりますと、午後0時54分に高松市国分寺町新名で走行中の消防車が火災を発見したということです。消防車が駆け付けたところ、休耕田に1人が倒れいていて、現場で死亡が確認されました。通りかかった消防車のほか、合わせて5台の消防車