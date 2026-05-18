建築家アントニ・ガウディの没後100年となる2026年、「窓」を切り口にその創造性を読み解くプロジェクト「ガウディ：未来をひらく窓」が、バルセロナと東京で展開されています。東京では、2026年5月16日から7月12日まで、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3にてサテライト展が開催されています。photo by ©FASHION HEADLINEガウディ建築は、曲線や装飾、構造の革新によって語られることが多い存在です。しかし本展が焦点を当てる