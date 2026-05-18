石川県金沢市浅野本町の「浅野商事」が5月8日、金沢地方裁判所より破産手続き開始の決定を受けました。民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、「浅野商事」は歯科医院向けの医療機器販売会社「ADI.G」（旧・浅野歯科産業）の不動産管理会社として1974年に設立され、社有不動産などの管理で、安定した収入を得ていました。その一方で、営業活動は聞かれないままでしたが、実質親会社の「ADI.G」で不適切な会計処理が発
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