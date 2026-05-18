クレイジーケンバンドが18日、公式サイトを更新。メンバーの河合わかばが引き続き療養に専念すると発表した。【写真】ほとばしる大人の色気…休養を発表した河合わかばサイトでは「現在休養しております河合わかばにつきまして、本人の体調回復を最優先に、引き続き療養に専念させていただいております」と発表。「次回出演の「ハマフェスY167」につきましても残念ながら出演を見合わせる判断に至りました」と伝えた。続けて