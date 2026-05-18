Microsoft Edgeに保存したパスワードが、暗号化されておらずプログラムや人間がそのまま読める状態である「平文」のままブラウザ起動時にメモリへ読み込まれる挙動について、Microsoftが仕様を変更すると発表しました。今後のEdgeでは保存済みパスワードを起動時にメモリへ読み込まないようになります。Saved passwords in Edge memory: what we're changing and why | Microsoft Browser Vulnerability Researchhttps://microsoft