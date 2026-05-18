平野紫耀（29）神宮寺勇太（28）岸優太（30）の3人組「Number_i」は18日、公式インスタグラムを更新。米老舗レーベルとの契約締結を報告した。「Number_iは、この度アメリカの名門音楽レーベルAtlantic Recordsとレーベル契約を締結しました」と報告。「新たなフェーズの始まりを、ぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけた。同レーベルはアレサ・フランクリン、レッド・ツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・