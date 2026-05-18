子どもがお手伝いなどでコツコツ貯めた小銭を使い、自分の欲しいものを買う場面は珍しくありません。一方で、大量の硬貨を使った支払いについては、「同じ硬貨は20枚まで」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。 実際、コンビニエンスストアなどの店舗では、同じ硬貨の使用枚数について、制限を設ける案内がなされるケースもあります。同じ硬貨は20枚までというルールは、本当に存在するの