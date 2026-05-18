「年収が倍なら、将来もらえる年金も倍になるのでは？」と考える人もいるでしょう。しかし実際には、年収400万円と800万円では、年金額は単純に2倍にはなりません。この点を知らずにいると、老後の資金計画にズレが生じる可能性もあります。 本記事では、日本の年金制度の仕組みを整理しながら、年収400万円と800万円でどれくらい差が出るのか、具体的な金額をもとに解説します。 年金は「2階建て」の仕組み まず