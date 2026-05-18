パートで働いている人の間でよく聞くのが、「年収100万円なら税金はかからないはず」という認識です。しかし実際には、100万円前後でも住民税の納付書が届く場合があります。なぜ、非課税と思っていたのに課税されてしまうのでしょうか。身近な事例をもとに、理由を分かりやすく解説します。 100万円＝完全非課税ではない？ よくある誤解 まず押さえておきたいのは、年収100万円のラインは、絶対的な非課税ライン