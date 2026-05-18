2026年4月以降、自転車にも青切符制度が導入されました。これにより、多くの人が今まで以上に自転車のルールに気を付けるようになり、歩行者の安全性が上がることが期待されます。 一方で、自転車の青切符制度に関連する詐欺もいくつか発生しているようです。例えば、違反をしているからといって、「その場で反則金を払え」といったものが挙げられます。 本記事では、自転車の青切符制度の基本と、反則金に関