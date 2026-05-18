ゴールデンウィークやお盆などで実家に帰省した際、親から「相続税対策として現金を渡しておく」と言われた経験がある人もいるのではないでしょうか。例えば、毎年100万円ずつ受け取っている場合、「タンス預金は税金がかかるのでは？」と考える人もいるかもしれません。 本記事では、いわゆるタンス預金と税金の関係、贈与税の基本ルール、そして注意すべきポイントについて解説します。 タンス