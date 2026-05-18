女優キム・ヨンオクの人生が、再び多くの人々の心を打っている。女優として生き続け、笑いを届けてきたが、舞台の外では耐え難い家族の痛みを黙々と堪えてきた時間があったからだ。そんな彼女に、慰めと応援の声が相次いで寄せられている。【写真】キム・ヨンオク、34歳女性アイドルに“結婚圧”最近、ユーチューブを通じてキム・ヨンオクは、悪質なコメントに傷ついたことから、孫の事故、家族への申し訳なさまで、率直な思いを打