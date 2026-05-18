【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の小林虎之介が16日、自身のInstagramを更新。俳優の大泉洋が主演を務める10月放送の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」キャストと東京ディズニーシーを満喫したことを明かした。【写真】「俺たちの箱根駅伝」出演イケメン、被り物つけたディズニー満喫ショット◆小林虎之介・庄司浩平・樋之津琳太郎・林裕太でディズニー満喫この日、小林は「楽しかったぜぇ〜」と添えて、同パークで4人並ん