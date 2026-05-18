俳優のイ・ジフンの近況が話題を集めている。SNSの投稿では、以前よりさらに明るくなった笑顔が印象的だという反応が続いており、「雰囲気が良くなった」「笑顔が素敵」といったコメントも相次いでいる。【全文】俳優イ・ジフン、スタッフへの暴言＆パワハラ疑惑を謝罪イ・ジフンは最近、「ミニッシュ」治療を受けたことが知られた。「ミニッシュ」とは、韓国発祥の新しい審美歯科治療で、歯をほとんど削らずに極薄のセラミックを