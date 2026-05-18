【モデルプレス＝2026/05/18】超特急のカイ（小笠原海）が、5月18日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」（よる7時〜）を体調不良のため欠席することがわかった。同日、グループの公式サイトを通じて発表された。【写真】5月18日放送「CDTV」出演アーティスト◆超特急カイ、体調不良で「CDTV」欠席公式サイトでは「超特急カイ番組欠席のお知らせ」と題したお知らせを公開し、「弊社所属 超特急メンバーのカイが体調不良のため、下