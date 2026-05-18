プロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級王者の波田大和（29＝帝拳、18勝17KO2敗1分）が、7月4日に東京・後楽園ホールで開催される帝拳ジム主催興行「WHO’sNEXTDYNAMICGLOVEONU−NEXTVol.45」で、同級1位の日本同級王者・奈良井翼（26＝RK蒲田、18勝12KO2敗）を相手に4度目の防衛戦に臨むことが決まった。18日、所属する帝拳ジムが公式ホームページで発表した。大相撲元小結・旭道山のおいにあたる波田は今