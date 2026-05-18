先ほど午後0時55分、大分県の日田で35℃に到達して、今年全国で初めての猛暑日となりました。【映像】大分・日田市で今年全国初となる猛暑日日田では、これまで2013年5月24日に観測した猛暑日がもっとも早い記録でしたが、この記録を13年ぶりに更新しました。きょうは全国的にも季節外れの暑さとなっていて午後1時現在、兵庫県の豊岡で34.9℃、鳥取では34.1℃まで上がっています。厳しい暑さとなっているため、熱中症に注