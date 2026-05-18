個人ゲーム開発者の「Fukachi World」は5月15日、PC（Steam）向け和風ホラーアドベンチャーゲーム「Hachishakusama | 八尺様がいた夏休み」のストアページを公開しました。リリースは2026年7月を予定しています。ネット掲示板発祥の有名な怪談として知られる、人並み外れた高身長の怪異「八尺様」。本作は、そんな恐ろしい存在である八尺様と幼い少年の交流を描く、“和風ハートフルホラー”という異色のジャンルとなっていま