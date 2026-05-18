台湾では中国を訪問した米国のトランプ大統領が、中国の習近平国家主席と、両国関係を「建設的戦略安定関係」と位置付けたことなどを受け、今後の外交の指針についての意見が表明されるようになった。台湾には、米中台の関係を基盤に外交を構築せねばならない宿命がある。このところは米国と台湾が「中国への対抗」を打ち出すことで中国をけん制してきたが、今後は同じ手法は成り立たないとの見方も出てきた。台湾メディアの中時新