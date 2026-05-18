大東建託は、このほど『いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜首都圏版＞』を発表した。【画像】街の住みここちランキング「世帯年収1000万円以上」「600万円未満」など詳細データ「住みここち（駅）」は、1位が馬車道、2位はみなとみらいで、みなとみらい線の駅となった。3位は代官山（東急東横線）で、昨年4位から順位を上げた。そのほかトップ10内では、北千束（東急大井町線）が昨年70位から大きく順位を上げて9