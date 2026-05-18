7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太が18日、都内で行われたミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の公開稽古に参加。稽古後の囲み取材では、4年ぶりの再演へ向けての思いを明かした。【写真】公開けいこに真剣に挑む薮宏太本作は、人気ミュージカル『エビータ』『ライオンキング』などの作詞を手がけたティム・ライス氏と、『キャッツ』『オペラ座の怪人』を生み出した作曲家アン